​НБУ збереже таргетування інфляції на рівні 5% і плаваючий курс

Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Нацбанк продовжуватиме політику таргетування інфляціїна рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в.п., а також і надалі дотримуватиметься режиму плаваючого курсоутворення.

"Рішення з монетарної політики й надалі матимуть перспективний характер, тобто будуть спрямовуватися на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті 9–18 місяців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гнучкість режиму інфляційного таргетування Нацбанк також використовуватиме для сприяння економічному зростанню. Це означає, що для уникнення втрат припускатимуться короткострокові відхилення інфляції від установленої цілі під впливом зовнішніх і внутрішніх шоків, які є поза безпосереднім впливом монетарної політики.

"Водночас, використовуючи інструменти монетарної політики, Національний банк повертатиме інфляцію до цільових значень на прийнятному часовому горизонті", - наголосили в НБУ.

Особлива увага приділятиметься розвитку кредитування.

"Прогнозованість інфляції та зрозумілі для економічних агентів рішення з монетарної політики будуть фундаментом для поглиблення фінансової системи і формування в економіці достатнього обсягу довгострокових і доступних фінансових ресурсів. Заходи з підтримки кредитування включатимуть також активну взаємодію з урядом у частині зниження кредитних ризиків банківської системи та структурної перебудови економіки", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України очікує, що інфляція в Україні за підсумками року може скласти 5,9% грудень до грудня, тоді як у затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%.