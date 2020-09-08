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Кабмін виділив 30 мільйонів гривень на проєкт аеропорту на Закарпатті

Уряд також планує залучити 4 мільярди гривень приватних інвестицій.

Кабмін виділив 30 мільйонів гривень на проєкт аеропорту на Закарпатті
Фото: https://dpsu.gov.ua

Кабінет Міністрів України виділив 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних і проєктних робіт для будівництва аеропорту на Закарпатті.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Перші кроки для нового аеропорту на Закарпатті зроблені. Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення, яке я, зрозуміло, підтримував, виділити у поточному році 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних та проєктних робіт для будівництва сучасного аеропорту на Закарпатті, який є вкрай важливим та очікуваним проєктом для всієї інфраструктури в регіоні", - написав Криклій.

За його словами, будівництво аеропорту передбачає також залучення інвестицій у розмірі до 4 млрд грн, при цьому злітно-посадкову смугу побудують коштом держави, а термінал -  коштом приватного інвестора.

Міністр також зазначив, що це дасть можливість відкрити рейси до Києва, Дніпра, Харкова, Одеси. А також до таких країн, як Польща, Угорщина, Чехія, Італія, Іспанія;̈ Туреччина, Єгипет.

"Будівництво нового аеропорту на Закарпатті передбачає: довжину злітно-посадкової смуги не менш ніж 2500 метрів; можливість приймати літаки класу А320 / В737; пасажиропотік 200–300 тис. на рік із можливим збільшенням до 500–600 тис.", - додав міністр.

Нагадаємо, у липні готовність міжнародного аеропорту "Одеса" за основними будівельними об'ємами була виконана на 100%. Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов. Новий аеродромний комплекс планують відкрити у вересні-жовтні.

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