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​Президенту не довіряють 49% громадян, Верховній Раді - 75%, уряду - 72%, - опитування

Тенденція зниження рівня довіри до органів влади посилюється.

​Президенту не довіряють 49% громадян, Верховній Раді - 75%, уряду - 72%, - опитування
Фото: narianmar.bezformata.ru

Найчастіше громадяни України висловлюють довіру Збройним Силам (їм довіряють 65% опитаних), Церкві (63%), волонтерським організаціям (63%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (53%), добровольчим батальйонам (53%), Державній прикордонній службі (52%), українським ЗМІ (50%), Національній гвардії (49%) та громадським організаціям (47%). Усім іншим інститутам висловлюється недовіра.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Президенту не довіряють 49% громадян, Верховній Раді - 75%, уряду -  72%, державному апарату (чиновникам) - 78%.

Високим є рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро (НАБУ) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - 70,5%, Антикорупційному суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - 70%.

Серед правоохоронних структур трохи рідше висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, Нацполіції не довіряють 58% опитаних (довіряють 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - близько 50%.

Лідером недовіри є державний апарат загалом (чиновникам не довіряють 78% респондентів).

При цьому тенденція зниження рівня довіри до органів влади посилюється. Якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету Міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то в липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% та 75% відповідно, президенту - 31% і 49% відповідно.

Нагадаємо, 20% українців вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. 

Згідно із серпневим опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, пропрезидентська партія "Слуга народу", попри падіння своїх рейтингів, залишається одноосібним лідером електоральних симпатій.

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