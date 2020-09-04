Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
ГоловнаСуспільствоПодії

У Луганській області продовжується гасіння трьох осередків пожеж у двох районах

Відкритого вогню не спостерігається.

У Луганській області продовжується гасіння трьох осередків пожеж у двох районах
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Станом на 7:00 4 вересня продовжується гасіння трьох осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, які виникли 2 вересня.

За даними пресцентру ДСНС, відкритого вогню не спостерігається. Рятувальники ліквідовують тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру у двох районах області (Новоайдарський район с. Лобачеве і с. Лопаскине та Станично-Луганський район с. Болотене).

До гасіння пожеж залучено 404 особи та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки.

З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 осіб та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Раніше повідомляли, що під час гасіння вогню на Луганщині загинув військовий, який вважався зниклим безвісти, двоє військових отримали опіки.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також