Станом на 7:00 4 вересня продовжується гасіння трьох осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, які виникли 2 вересня.

За даними пресцентру ДСНС, відкритого вогню не спостерігається. Рятувальники ліквідовують тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру у двох районах області (Новоайдарський район с. Лобачеве і с. Лопаскине та Станично-Луганський район с. Болотене).

До гасіння пожеж залучено 404 особи та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки.

З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 осіб та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Раніше повідомляли, що під час гасіння вогню на Луганщині загинув військовий, який вважався зниклим безвісти, двоє військових отримали опіки.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.