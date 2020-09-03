Підрозділи Об’єднаних сил другий день намагаються приборкати вогонь.

Причиною пожеж на Донбасі, до гасіння яких залучені військовослужбовці Об’єднаних сил, у штабі ООС вважають навмисний підпал.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Про це інформує прес центр ООС.

Зазначається, що масштабні степові та лісові пожежі на Луганщині тривають уже другу добу поспіль. Перші осередки загоряння було зафіксовано на рубежі Щастя - Лобачево - Лопаскіне - Трьохізбенка.

"Характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження свідчить про навмисний підпал, адже вогонь з’явився відразу в кількох місцях одночасно. Завдання Об’єднаних сил – мінімізувати втрати від вогню та не допустити знищення майна місцевого населення", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

У Луганській області оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки та залучено необхідну кількість особового складу і техніки. Збройні Сили України разом з представниками ДСНС та іншими підрозділами Об'єднаних сил відрізають шляхи поширення вогню на населені пункти.

"У районі між Станицею Луганською та Болотенним пожежу на майже 10 гектарів локалізовано. Загрози розповсюдження вогню у напрямку населеного пункту Станиця Луганська немає", - повідомляють у штабі ООС.

Продовжується локалізація пожежі в районі населених пунктів Лобачеве та Лопаскіно. Там площа загоряння становить 950 гектарів.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі через посуху почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

Раніше у штабі ООС повідомили, що під час гасіння пожеж на Луганщині постраждали двоє військових.