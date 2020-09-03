Причиною пожеж на Донбасі, до гасіння яких залучені військовослужбовці Об’єднаних сил, у штабі ООС вважають навмисний підпал.
Про це інформує прес центр ООС.
Зазначається, що масштабні степові та лісові пожежі на Луганщині тривають уже другу добу поспіль. Перші осередки загоряння було зафіксовано на рубежі Щастя - Лобачево - Лопаскіне - Трьохізбенка.
"Характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження свідчить про навмисний підпал, адже вогонь з’явився відразу в кількох місцях одночасно. Завдання Об’єднаних сил – мінімізувати втрати від вогню та не допустити знищення майна місцевого населення", - сказано в повідомленні.
У Луганській області оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки та залучено необхідну кількість особового складу і техніки. Збройні Сили України разом з представниками ДСНС та іншими підрозділами Об'єднаних сил відрізають шляхи поширення вогню на населені пункти.
"У районі між Станицею Луганською та Болотенним пожежу на майже 10 гектарів локалізовано. Загрози розповсюдження вогню у напрямку населеного пункту Станиця Луганська немає", - повідомляють у штабі ООС.
Продовжується локалізація пожежі в районі населених пунктів Лобачеве та Лопаскіно. Там площа загоряння становить 950 гектарів.
Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі через посуху почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.
До гасіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.
Раніше у штабі ООС повідомили, що під час гасіння пожеж на Луганщині постраждали двоє військових.