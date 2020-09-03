"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна

Журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу як представник ОРДЛО від Донецької області, поспілкувався із заступником голови ТКГ Вітольдом Фокіним.

Про це Гармаш повідомив у фейсбуці.

За словами Гармаша, Фокін розповів, що його висловлювання з приводу амністії бойовиків і особливого статусу Донбасу були перекручені.

"Почну із вкрай резонансного - відомих ідей Вітольда Павловича. Ми поспілкувалися сьогодні. Причому він сам наполіг на цьому, щоб прояснити позиції і щоб не було жодних недомовок. Показав погоджений ним текст свого інтерв'ю, який виявився не зовсім ідентичним тому, який було опубліковано. Зокрема, після слів про загальну амністію, як виявилося, були ще слова "крім тих, у кого руки по лікоть в крові". Але ці слова чомусь пропали", - написав Гармаш.

"Його ідея про "особливий статус" для всього Донбасу - теж не зовсім те, про що всі подумали. Коли він почав нам доводити її, виявилося, що він розуміє під особливим статусом ті самі "вільні економічні зони", про які до цього говорив Кравчук. Причому я впевнений, він не викручується, не лукавить. Він щирий і дуже емоційно переживає все, що зараз пишуть йому і про нього... Думаю, це якраз той випадок, коли проблема не в ідеях, а в нерозумінні і маніпуляції декого людиною, яка щиро любить свою країну, але через довгий час поза політикою не зорієнтувалася в цих каламутних водах. Діда просто підставили, і я маю на увазі не тільки проросійське видання... Бог їм суддя", - додав журналіст.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській областям. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Сам Фокін, коментуючи реакцію на свої заяви, сказав, що представники чинної влади критикують його, бо мають зв'язок із "попередниками".