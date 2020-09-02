Причиною пожежі стало займання фасадного утеплювача. Жертв і постраждалих немає.

В столичному житловому комплексі Тайран Тауерс сталася пожежа, гасіння ускладнюється висотою та щільним паркуванням автомобілей навколо будівлі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В повідомленні наголошується, що займання сталося на 24-25 поверсі будівлі. Роботу рятувальників ускладнюють, окрім висотності, автомобілі, припарковані біля комплексу.

Про причини займання та постраждалих наразі не повідомляється.

"У Києві горить одна з веж Тайран Тауерс, 24 - 25 поверх, висока складність гасіння", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 22:35

За даними ДСНС, рятувальники вже ліквідували пожежу. Жертв і постраждалих немає. Причиною пожежі стало займання фасадного утеплювача.

"Пожежа виникла в новобудові на 34-му поверсі 34-х поверхового будинку. Під час ремонтних робіт сталося займання фасадного утеплювача на площі 15 кв.м.", - говориться в повідомленні на офіційній сторінці ГУ ДСНС України в м.Києві.

До гасіння пожежі було залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса поблизу села Сніжки Київської області загорівся рейсовий пасажирський автобус. Рятувальникам вдалося загасити пожежу.