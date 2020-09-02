Профільний комітет Ради розглянув питання тиску на телеканал "Прямий"

Ухвалено звернення до ДБР з закликом припинити тиск на телеканал під час слідчих дій навколо нього.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянув питання про тиск Державного бюро розслідувань і Нацради з питань телебачення та радіомовлення на телеканал "Прямий".

Про це повідомляють на сайті телеканалу.

На зустрічі були генеральний продюсер телеканалу Світлана Орловська, генеральний директор каналу Володимир Сташевський, народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко та представники ДБР і Нацради.

"Чому ми звернулися до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації? Тому що факти дуже красномовні, тут не треба десь огульно ходити чогось шукати. По-перше, ми абсолютно переконані, що з літа минулого року ведеться цілеспрямована атака на телеканал "Прямий". 8 липня були зроблені шокуючі заяви керівником слідчої групи ДБР Олегом Корецьким. Він заявив, що на нього чиниться тиск у так званій "справі телеканалу "Прямий". Він заявив, що перед ним поставлене завдання заарештувати телеканал "Прямий", визнавши його речовим доказом. Це один шлях, яким ведеться атака на телеканал "Прямий" з боку ДБР. Мало того, зараз ми маємо інформацію, яка є в телеграм-каналах, про те, що ДБР, знову ж таки, зробило подання і звернулося з новими обшуками на телеканалі "Прямий", які вони хочуть провести. Вони звернулися до Печерського суду, а не до Шевченківського, як це має бути згідно з місцем розташування. Це те, що ведеться з боку ДБР", - йдеться в повідомленні.

Телеканал заявляє, що завтра, 3 вересня, Нацрада на засіданні збирається позбавити ліцензії радіостанцію "Прямий FM".

"Якщо в лютому таке засідання було двічі, та їм не вдалося це зробити, оскільки не вистачало голосів, тепер це проблемою не стане, оскільки Нацрада повністю укомплектована командою Зеленського. Вперше в історії цього органу - Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - три з чотирьох керівних посад займають люди, які раніше працювали на одному з телеканалів. Мало того, 15 квітня Володимиром Зеленським було призначено що одного члена Нацради - це Олена Ніцко, яка працювала на телеканалі "1+1". Тобто повністю укомплектована Нацрада, яка буде завтра здійснювати політично-інформаційне знищення телеканалу "Прямий" - це позбавлення ліцензії мовлення на радіо", - зазначається в повідомленні.

"Я вважаю, що українська влада має триматися осторонь цих авторитарних практик, які вона зараз здійснює. І всяке втручання в діяльність телеканалу є неприпустимим. Чи то за допомогою ДБР, чи то за допомогою Нацради. Якщо це ганебне переслідування, засноване на політичній мотивації продовжиться, це буде особистою заслугою гаранта права і свобод України президента Володимира Зеленського", - прокоментувала продюсер телеканалу Орловська.

"На всі наші запити щодо того, чому телеканал "Прямий" є речовим доказом, нам не відповідають. Коли ми виконуємо ухвалу суду, через день-два виникає нова ухвала суду і вимагають документи, які не передбачені законодавством. Це є шляхом до того, щоб заблокувати роботу телеканалу. Це викликає багато питань, і виникає підозра, що це все є цілеспрямованою дією", - додав гендиректор "Прямого" Сташевський.

Комітет ухвалив звернення до ДБР з закликом дотримання усіх прав журналістів та неможливості припинення мовлення телеканалу "Прямий" під час слідчих дій навколо нього.

Також комітет зі свободи слова не підтримав рішення перенести засідання Нацради щодо результатів перевірки та ліцензії на мовлення "Прямий FM". Натомість депутати закликали забезпечити присутність на засіданні Нацради представників телеканалу "Прямого FM" у кількості трьох осіб.

Раніше стало відомо, що керівництво ДБР вимагало арештувати "Прямий канал", щоб припинити його діяльність. Керівник слідчої групи Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою арештувати телеканал.

Нагадаємо, на початку червня Нацрада втретє за пів року призначила перевірку телеканалу "Прямий".

9 січня Нацрада вирішила перевірити телеканал через образи президента Зеленського з боку ведучого Сергія Пояркова. Результати перевірки наразі не повідомлялися.

9 квітня Нацрада призначила позапланову перевірку через трансляцію передачі "Вата-шоу", яка триває вже другий рік.