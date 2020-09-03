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​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою

Який саме ролік знімається, - поки не відомо.

Кандидатку у мери Києва, депутата від "Слуги народу" Ірину Верещук, помітили на зйомках відео, де вона "літає" з парасолькою над мостом між Хрещатим парком і Володимирською гіркою, відомим як "міст Кличка".

Відео опубліковане у соцмережах.

На ньому Верещук підвішена в повітрі і тримає в руках парасольку у стилі Мері Поппінс.

Фото: Скріншот відео

Який саме ролік знімається, - поки не відомо, однак, кадр зі знімального майданчика також опублікував у себе в соцмережах генпродюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник. Користувачі припускають, що Верещук знімає новий агітаційний ролік.

Нагадаємо, 16 липня Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" і балотується як кандидатка від партії на виборах мера столиці. Раніше вона заявила, що не бачить сенсу в будуванні метро на Троєщину.

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