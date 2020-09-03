У Києві через аварію без світла залишилися більше 600 багатоповерхівок та 800 приватних будинків

Через відсутність електропостачання знизився тиск у водопровідній мережі.

У Києві на високовольтній підстанції "Пріорська" аварійно відключився трансформатор - через аварію без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла - 30-40 хвилин.

Також працюють служби "Київводоканалу", щоб оперативно нормалізувати водопостачання будинків, які потрапили в зону відключення підстанції - у них спостерігається низький тиск у водопровідній мережі. Після відновлення електроенергії працівники налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск.

Нагадаємо, 17 серпня у центрі Києва через аварію 71 житловий будинок та офіси залишилися без світла.

10 серпня в центрі столиці через аварійне відключення устаткування в розподільчому пункті було знеструмлено 40 житлових будинків.