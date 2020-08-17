У центрі Києва через аварію 71 житловий будинок та офіси залишилися без світла

У центрі Києва через аварійне відключення обладнання 71 житловий будинок та офісні приміщення залишилися без світла.
Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".
"О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції «Вокзальна». Без світла залишилися 71 житловий будинок та офісні приміщення на вулицях Саксаганського, Жилянська, Петлюри, Володимирська та Велика Васильківська", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спеціалісти вже виїхали на місце аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання - до 20:00.
Нагадаємо, 10 серпня в центрі Києва через аварійне відключення устаткування в розподільчому пункті було знеструмлено 40 житлових будинків.