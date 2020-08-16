Активісти обурені репресіями проти мирних демонстрантів у Білорусі.

Фото: LB.ua

У центрі Києва відбувся автопробіг та марш солідарності з білорусами, які протестують проти результатів президентських виборів. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Люди зібрались на Михайлівській площі і пройшли по вулиці Хмельницького до посольства Білорусі.

Учасники акції скандували "Живе Білорусь", несли біло-червоно-білі прапори. На плакатах написано "Ні значить ні, Сашо", "Скоро твій кінець", "Рівні дорог не вартують людських життів".

Активісти виступили за звільнення політв’язнів у Білорусі, вимагали зупинити репресії проти мирних демонстрантів та провести нові вибори президента.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Нагадаємо, у неділю у Мінську біля стели у Парку перемоги проходить багатотисячний марш "За свободу". Люди вимагають відставки Лукашенка з посту президента. Водночас провладний мітинг провели на площі Незалежності. На ньому з емоційною промовою виступив Лукашенко.