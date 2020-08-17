На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мер Києва Кличко підготував сюрприз до Дня Незалежності – найбільший прапор України

Його розмістять на столичних пагорбах. 

Мер Києва Кличко підготував сюрприз до Дня Незалежності – найбільший прапор України
Фото: Скріншот

У понеділок, 17 серпня, мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного Прапора України. 

Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook. 

"Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапора ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави". 

Кличко зауважив, що зводять найбільший у країні флагшток за кошти меценатів.

Нагадаємо, що нині рекордсменом є прапор, піднятий у Дніпрі 2018 року. Він установив одразу два національні рекорди - найбільше полотнище (12 на 18 м) і найвищий флагшток (72 м). 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також