Мер Києва Кличко підготував сюрприз до Дня Незалежності – найбільший прапор України

Його розмістять на столичних пагорбах.

У понеділок, 17 серпня, мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного Прапора України.

Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапора ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави".

Кличко зауважив, що зводять найбільший у країні флагшток за кошти меценатів.

Нагадаємо, що нині рекордсменом є прапор, піднятий у Дніпрі 2018 року. Він установив одразу два національні рекорди - найбільше полотнище (12 на 18 м) і найвищий флагшток (72 м).