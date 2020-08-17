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У селі Вінницької області знайшли пам'ятник Леніну

Його досі не демонтували, незважаючи на ухвалений 2015 року закон.

У селі Весняне Вінницької області досі стоїть пам'ятник Леніну біля сільської школи. Про це LB.ua розповів голова руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

За словами Вадима, фотографію з Леніним йому минулого тижня надіслали місцеві мешканці, які обурені наявністю пам'ятника комуністичному лідеру в селі.

“Цей пам'ятник нам надіслали мешканці цього села. Ми надіслали звернення щодо демонтажу до місцевої ради і чекаємо на демонтаж. Сподіваємося, що це встигнуть зробити до Дня Незалежності”, - розповів Вадим Поздняков.

Фото: Декомунізація.Україна

LB.ua також надіслав відповідні запити до прокуратури та поліції області та місцевій владі. 

Нагадаємо, що в червні 2020-го в Одеській області демонтували та відправили в підсобку один з останніх пам'ятників Леніну. 

Пам'ятник стояв у селі Виноградівка. Рішення про демонтаж депутати сільради ухвалили після того, як поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законодавства про декомунізацію (ст. 436–1 КК). 

Станом на квітень пам'ятники Леніну залишалися в п'яти населених пунктах Одещини. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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