​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі в неділю зберігався режим тиші

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

На Донбасі в неділю зберігався режим тиші
Фото: EPA/UPG

Упродовж неділі, 16 серпня, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігався режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

"16 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові дати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога", - повідомляється в ранковому зверненні.

Разом із тим минулої доби українські військові задокументували одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу, повідомляють у командуванні ООС.

Нагадаємо, що в суботу, 15 серпня, на Донбасі теж не було зафіксовано порушень режиму тиші.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також