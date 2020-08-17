На Донбасі в неділю зберігався режим тиші

Упродовж неділі, 16 серпня, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігався режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

"16 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові дати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога", - повідомляється в ранковому зверненні.

Разом із тим минулої доби українські військові задокументували одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу, повідомляють у командуванні ООС.

Нагадаємо, що в суботу, 15 серпня, на Донбасі теж не було зафіксовано порушень режиму тиші.