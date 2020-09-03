Удень 3 вересня в центрі Києва сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Вогнеборці ліквідовують пожежу.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA/

Про це інформує пресцентр ДСНС.

"У Шевченківському районі по вул. Сікорського, 4 у 25-поверховому житловому будинку виникла пожежа в квартирі на 24 поверсі. Врятовано власника квартири", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 43 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Київ Оперативний оприлюднив відео, на якому видно, як, рятуючись від вогню, жінка вилізла з вікна і стоїть на кондиціонері.

Нагадаємо, вчора сталася пожежа на 34-му поверсі елітної забудови "Тарьян Тауерс" у Києві. Повідомлялося, що загоряння локалізували за 15 хвилин до приїзду ДСНС.