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У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
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У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище

Вогнеборцям вдалося її врятувати.

Удень 3 вересня в центрі Києва сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Вогнеборці ліквідовують пожежу.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA/

Про це інформує пресцентр ДСНС.

"У Шевченківському районі по вул. Сікорського, 4 у 25-поверховому житловому будинку виникла пожежа в квартирі на 24 поверсі. Врятовано власника квартири", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 43 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Київ Оперативний оприлюднив відео, на якому видно, як, рятуючись від вогню, жінка вилізла з вікна і стоїть на кондиціонері.

Нагадаємо, вчора сталася пожежа на 34-му поверсі елітної забудови "Тарьян Тауерс" у Києві. Повідомлялося, що загоряння  локалізували за 15 хвилин до приїзду ДСНС.

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