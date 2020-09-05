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В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні

Зростання цін на паливо носить сезонний характер.

В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
Фото: kmu.gov.ua

Ціна на газ для населення в Україні наступного місяця складе від 4700 до 5000 грн за 1 тис. куб. м.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На жовтень місяць ціна буде коливатися в районі від 4700 до 5000 грн (за 1000 куб. м - ред.)", — сказав Шмигаль.

Він пояснив, що зростання цін на паливо носить сезонний характер і "після зимового зростання відбудеться весняне та літнє падіння".

Нагадаємо, наприкінці серпня "Нафтогаз України" опублікувала вересневі ціни на газ для побутових споживачів. Згідно з повідомленням на сайті компанії, вереснева ціна на природний газ в рамках тарифу "Місячний" становить 4,7 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), що на 45,1%, або 1,46 грн/куб. м, перевищує серпневу ціну.

У "Нафтогазі" зростання цін пояснюють підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

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