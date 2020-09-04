Новим заступником голови НБУ став Ярослав Матузка з ПриватБанку

Зі старої команди в правлінні Нацбанку ще залишаються Рожкова та Сологуб.

Рада Національного банку в п'ятницю призначила нового заступника голови НБУ замість Романа Борисенка, який звільнився за власним бажанням у кінці серпня. Цю посаду отримав Ярослав Матузка, повідомив у фейсбуці голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

До призначення у Національний банк Матузка з 2016 року працював у ПриватБанку, зокрема із 2018 року – керівником напряму з юридичної координації діяльності банку.

Крім того, був членом наглядової ради Укргазбанку у 2010-2017 роках та членом ревізійної комісії Ощадбанку у 2011-2014 роках.

У 2011-2016 роках працював у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, що зміна правління НБУ почалася після звільнення Якова Смолія, який очолював Нацбанк з 2017 року. Замість нього керівником НБУ з 16 липня став Кирило Шевченко з Укргазбанку.

Потім почали змінювати заступників голови НБУ. У липні заступником Шевченка замість Олега Чурія (закінчився контракт) став Юрій Гелетій з Мінфіну. У серпні замість Сергія Холода (відставка за власним бажанням) прийшов Олексій Шабан, який входив у правління ПриватБанку.

Зі старої команди в правлінні НБУ ще залишаються Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб.