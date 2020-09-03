Глава НБУ: плануємо ще до кінця року отримати гроші від МВФ

Національний банк України сподівається на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і очікує надходження коштів від фонду до кінця 2020 року.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко заявив на брифінгу 3 вересня.

"Основним припущенням нашого прогнозу є подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Ми чекаємо найближчим часом на місію Фонду і плануємо до кінця року ще отримати гроші від МВФ", - сказав він.

За словами Кирила Шевченка, співпраця з МВФ є важливою не лише з точки зору фінансування дефіциту державного бюджету. Вона також є запорукою підтримки з боку інших міжнародних партнерів та інвесторів.

"Кошти від них будуть спрямовуватися на фінансування протиепідемічних заходів. Також вони підуть на фінансування інфраструктурних проєктів, які пожвавлять усе ще слабку інвестиційну активність", - зазначив глава НБУ.

Нагадаємо, 21 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів.

22 липня в Україні завершила роботу місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики. Робота тривала три тижні в режимі відеоконференції за безпосередньою участю представників Міністерства фінансів України.

21 серпня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір Міжнародного валютного фонду продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. За його словами, дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, ще не визначена.