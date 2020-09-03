НБУ вдруге підряд зберіг облікову ставку на рівні 6%

Національний банк на найближчі півтора місяця зберіг облікову ставку на рівні 6% річних.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Це рішення було прийнято, незважаючи на малу інфляцію, яка у липні-серпні була нижчою цільового діапазону 5% +/-1 в.п.

НБУ пояснює, що для макрофінансової стабільності існує ризик у вигляді поглиблення пандемії COVID-19 та пов'язане з цим посилення карантинних заходів. Збільшення кількості хворих на коронавірус поки що не вплинуло на темпи відновлення економічної активності, але нова хвиля COVID-19 може стримати споживчий попит і загальмувати пожвавлення в секторі послуг.

Подальша монетарна політика Національного банку залежатиме в першу чергу саме від розвитку ситуації з COVID-19.

Актуальними залишаються також інші ризики: негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність, ескалація військового конфлікту на Донбасі, збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату та ризик посилення протекціонізму в світі.

Виходячи з цих міркувань, правління НБУ вирішило не знижувати облікову ставку. Зараз вона й так знаходиться нижче нейтрального рівня, що "свідчить про стимулюючий характер монетарної політики і залишає простір для подальшого зниження відсоткових ставок в економіці".

НБУ вважає, що в поточній ситуації ставка 6% забезпечить баланс між досягненням помірної інфляції та стимулюванням економіки.

Наступний перегляд облікової ставки заплановано на 22 жовтня.

Нагадаємо, що у 2019 році НБУ п'ять разів знижував облікову ставку, а у 2020-му - ще чотири. З 11 червня вона знаходиться на найнижчому в історії України рівні - 6%.

Для порівняння: на початку 2019 року ставка була 18%, на початку 2020 - 13,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.