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За час карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців

Це на 73% більше, ніж станом на цей самий період минулого року.

За час карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців
Фото: www.dcz.gov.ua

З початку впровадження карантину (з 12 березня і станом на 31 серпня) статус безробітних отримали 444,4 тисячі українців.

Про це повідомив пресцентр Державної служби зайнятості.

"Кількість зареєстрованих безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року. За період карантину (тобто з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тис. громадян. Допомогу по безробіттю отримували 400 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зайнятості зазначили, що з початку року працевлаштувалися понад 409 тисяч громадян, зокрема за період карантину (з 12 березня по 28 серпня) – 260 тисяч. 

Найбільше українців знайшли нове робоче місце в сільському господарстві – 45% від усіх працевлаштованих, далі - переробна промисловість (14%) та сфера торгівлі (13%).

У відомстві зауважили, що останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тис. 

Нагадаємо, у липні міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що в Україні меншає кількість безробітних, водночас падає показник сплати ЄСВ. При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тис., що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.

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