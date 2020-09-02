Україна за 2020 рік збільшила імпорт газу на 30%

Імпорт газу в Україну склав майже 13 млрд кубометрів за січень-серпень 2020 року.

Оператор ГТС України протранспортував 12,5 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 30% (на 2,9 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

"Імпорт газу в Україну став рекордним за останні п’ять років. В даному випадку це добра новина, адже 65% з цих обсягів трейдери завели в Україну для зберігання та подальшого транзиту, і лише решта – пішли на український ринок. Це означає, що Україна геополітично та економічно є цікавим і вигідним партнером для Європи. Тому Оператор ГТС і надалі працюватиме над бізнес-розвитком своїх можливостей, зокрема й щодо напрямку утворити в Україні європейський газовий хаб", - заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Всього за 8 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав 8,0 млрд куб. м (+35% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 3,2 млрд куб. м (+20%), із Польщі – 1,3 млрд куб. м (+34%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року, імпортовано 38%, або 4,7 млрд куб. м: з Словаччини – 1,6 млрд куб.м, з Угорщини – 2,3 млрд куб. м, з Польщі – 0,8 млрд куб. м.

За оперативними даними ОГТСУ, в серпні місяці 2020 року в Україну імпортували 3,4 млрд куб. м природного газу, що на 58% (або 1,2 млрд куб. м) більше за імпортні обсяги липня місяця 2020 року і на 67% (або 1,4 млрд куб. м) більше за показник серпня місяця 2019 року.

Також в серпні вперше здійснили реверсне транспортування з Румунії в Україну.

Нагадаємо, з 2020 року в Україні запрацював новий оператор ГТС. Процес анбандлінгу остаточно завершився.