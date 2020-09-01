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У Кабміні вирішили "перезавантажити" переговори про вільну торгівлю з Туреччиною

Очікується, що в разі запуску зони вільної торгівлі торговий оборот між країнами досягне $10 млрд на рік.

У Кабміні вирішили "перезавантажити" переговори про вільну торгівлю з Туреччиною
Фото: agropolit.com

Міністр економіки України Ігор Петрашко заявив про намір України і Туреччини перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це він заявив за підсумками телефонної розмови з міністром Туреччини Русхаром Пекджаном у вівторок, передає пресслужба Мінекономіки.

"Сьогодні наша мета - перезавантажити тривалі переговори і знайти взаємовигідне рішення для укладення ЗВТ", - приводить слова Петрашко пресслужба міністерства.

Як повідомили в Мінекономіки, 28 серпня Туреччина вже направила оновлену тарифну пропозицію щодо доступу на свій ринок для українських товарів.

Очікується, що в разі запуску зони вільної торгівлі торговий оборот між країнами досягне $10 млрд на рік.

Переговори між Україною та Туреччиною про зону вільної торгівлі тривають вже довгий час. Так, в березні 2019 року повідомлялося, що переговори між двома країнами з цього питання перебувають на завершальному етапі.

3 липня цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допустив можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною цього року.

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