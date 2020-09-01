Мін’юст затвердив продаж арештованого майна через ProZorro.Продажі

Міністерство юстиції продаватиме арештоване майно через "ProZorro.Продажі", а державне підприємство СЕТАМ продовжить виконувати свої функції організатора електронних торгів.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

"28 серпня 2020 року Міністерство юстиції внесло зміни до Порядку реалізації арештованого майна. Розділено функції адміністратора та організатора в системі реалізації арештованого майна: «ProZorro.Продажі» стало адміністратором, а СЕТАМ – організатором", - сказано в повідомленні.

Метою цих змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників, збільшення кількості учасників електронних торгів, зацікавлених в придбанні арештованого майна, що повинно привести до збільшення вартості такого майна і як наслідок збільшення надходжень до Державного бюджету.

За словами заступниці Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, електронна торгова система "Прозорро.Продажі" довела свою надійність та ефективність у забезпеченні прозорості та максимізації цін на багатьох ринках, які вже "підключені" до цієї системи, передусім у продажу активів малої приватизації.

"Ми переконані, що залучення Прозорро.Продажі у якості адміністратора електронних торгів із продажів арештованого майна дозволить підвищити прозорість і конкурентність продажів і на цьому ринку. Політика міністерства – об'єднати всі торги в єдину прозору систему, для збільшення конкуренції та покращення сервісу для користувачів", - зазначила вона.

За інформацією Мін'юсту, ринок арештованого майна оцінюється у 3,2 млрд грн.

У пресслужбі додали, що удосконалення порядку арештованого майна полягає також у розмежуванні функції адміністрування системи е-торгів та їх організації, покращенні проведення торгів з фіксованою ціною, спрощення повернення гарантійних внесків учасникам е-торгів, тощо.

При цьому зазначається, що зміни стосуватимуться лише примусової реалізації майна в частині адміністрування системи. При цьому СЕТАМ і надалі буде виконувати функції по реалізації арештованого майна та його зберігання, супроводження виставлення на торги лотів та добровільного продажу майна.

Електронна торговельна система "Prozorro.Продажі" була розроблена 2017 року для продажу активів неплатоспроможних банків з ініціативи Фонду гарантування вкладів, Нацбанку, Мінекономрозвитку і ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна".

У лютому 2019 року перша центральна база даних була передана Фонду гарантування вкладів, другу в липні 2019 року передали ДП "Прозорро.Продажі".

Зараз на "Prozorro.Продажі" продають не тільки активи збанкрутілих банків, а й об'єкти в рамках малої приватизації, ліцензії на користування надрами, здають в оренду майно.