Волкер став топменеджером компанії, яка працює на залізничному ринку в Україні

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України, постійний представник США в НАТО в 2008-2009 рр Курт Волкер з 1 вересня став незалежним членом ради директорів компанії BGS Rail.

Про це пише ЦТС.

У компанії повідомили, що з 1 вересня Курт Волкер також буде працювати радником голови і ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

Очікується, що присутність Волкера допоможе BGS Rail "домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції, і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку", а також розширить глобальне охоплення Avia Solutions Group і зміцнить позиції BGS Rail на ринку.

BGS Rail - українська дочірня компанія литовської Baltic Ground Services (BGS) - міжнародного постачальника наземного обслуговування, заправки літаків, логістичних послуг ADR, яка входить до складу Avia Solutions Group.

BGS працює у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Німеччині, Росії та Україні (в аеропортах "Бориспіль", "Київ", "Одеса" і "Львів"). У 2018 році BGS отримала ліцензію, що дозволяє компанії надавати послуги залізничних вантажоперевезень в Україні.

BGS Rail надає в довгострокову оренду піввагони, криті вагони і зерновози, призначені для перевезення вугілля, руди, щебеню, металопрокату, дерева, зерна тощо. З серпня 2020 року компанія також здійснює самостійне управління парком піввагонів.