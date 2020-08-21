Туреччина знайшла в Чорному морі родовище газу на 320 млрд кубометрів

Президент Ердоган зазначив, що його мета - до 2023 року передати чорноморський газ у користування народу.

Туреччина відкрила найбільше у своїй історії родовище природного газу в Чорному морі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи в палаці Долмабахче у Стамбулі, передає агентство "Анадолу".

За словами глави держави, Туреччина виявила в зоні "Туна-1" найбільше в історії країни родовище природного газу об'ємом 320 мільярдів кубометрів.

Турецький лідер звернув увагу на те, що енергетика - не тільки основний фактор розвитку, а й відіграє важливу роль у забезпеченні національної незалежності.

"Наша мета - до 2023 року передати чорноморський газ у користування народу. Туреччина налаштована на докорінне вирішення проблеми з енергетикою в країні", - підкреслив Ердоган.

"Анкара буде продовжувати йти до своїх цілей, не зазіхаючи на чиїсь права і не дозволяючи зневажати власні", - додав він.

Нагадаємо, 8 січня у Стамбулі відбулася урочиста церемонія запуску газопроводу "Турецький потік" за участю президентів Росії й Туреччини.

"Турецький потік" прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини. Його будівництво – частина російського плану відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" – по 15,75 млрд куб. м. Одна призначена для постачань газу турецьким споживачам, друга – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Чорноморський газопровід у Росії спершу планували будувати до Болгарії (він мав називатися "Південним потоком"), але через позицію Євросоюзу проєкт у кінці 2014 року було скасовано.