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У ВООЗ вважають, що Європа зможе протистояти пандемії коронавірусу без локдауну

У 55 європейських країнах зареєстровано майже 4 млн інфікованих ковідом, 215 тис. випадків - летальні.

У ВООЗ вважають, що Європа зможе протистояти пандемії коронавірусу без локдауну
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я не бачить необхідності запровадження європейськими країнами повторного локдауну через нинішнє зростання числа випадків COVID-19.

Про це в четвер, 20 серпня, заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе, передає DW.

За словами Клюґе, за останні кілька місяців європейські країни отримали великий досвід боротьби з подальшим поширенням коронавірусу, тож тепер вони значно краще підготовленні, ніж на початку пандемії COVID-19.

"Нині ми перебуваємо в значно кращому стані для того, щоб ліквідовувати локальні осередки інфекції. Ми спроможні протидіяти вірусу й водночас підтримувати роботу економіки та освітньої системи. Тепер для нас лютий не повториться. Адже нам відомо, як можна боротися з вірусом так, щоб не завдавати шкоди суспільству", - запевнив представник ВООЗ.

Натепер у Європі спостерігається стрімке зростання числа інфікованих коронавірусом після першої весняної хвилі. За даними ВООЗ, у перший тиждень серпня було зареєстровано на 40 тисяч випадків більше, ніж у перший тиждень червня.

У боротьбі з поширенням заражень ВООЗ рекомендує разом з дотриманням мінімальної дистанції, ефективною стратегією тестування та відстеженням контактів насамперед дотримуватися послідовного підходу до ліквідації окремих осередків захворювання.

За даними організації, в 55 країнах, за які відповідає Європейське регіональне бюро ВООЗ, натепер зареєстровано майже 4 мільйони випадків інфікування і 215 тисяч смертей.

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