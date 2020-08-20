Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже

Месяц назад, когда заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак отправил гневное письмо в адрес немецких и французских коллег и отказался участвовать в заседаниях «нормандской четверки» на уровне советников, заблокировав таким образом весь переговорный процесс по Донбассу, я писал, что Украину загнали исключительно в формат невыгодного нам "Минска". Я также указывал, что теперь с нами Россия будет разговаривать языком ультиматумов, требуя на первый взгляд невозможного, например (как чётко было указано) отмены постановления украинского парламента о проведении местных выборов исключительно на контролируемых территориях.

Фото: Главком Заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак

Что мы сегодня имеем? Требование со стороны РФ отменить постановление, полностью замороженный «нормандский формат» (без советников встреча глав государств невозможна) и недееспособную ТКГ с новыми представителями, которым приходится говорить о довольно интересных вещах: экономических зонах и особом режиме административного управления на оккупированных территориях Донбасса.

Что нам сказал глава украинской делегации в ТКГ (Минск) Леонид Кравчук? Россия не хочет общаться без того, чтобы Верховная Рада изменила постановление о выборах, исключив норму о том, что проведение их невозможно на оккупированных территориях Украины. Какие аргументы? Это, как заявляют россияне, противоречит подписанным Минским договорённостям и принятым ранее соглашениям.

О чём идёт речь? О злополучной «формуле Штайнмайера», которую обязалась имплементировать украинская власть во время парижского саммита. В итоговом коммюнике это обозначено. Что это значит? А то, что Украина согласна с проведением местных выборов на оккупированных территориях. Однако самое примечательное, что то же самое указано в законе об особом статусе, в его конечных положениях, которые из года в год продлеваются украинским парламентом. По факту мы оказались заложниками ситуации, когда и временный закон есть (нового нам команда Зеленского так и не предоставила), и подпись под коммюнике имеется. В общем, тупик.

Фото: Leonid-kravchuk.com.ua Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук

И теперь, на фоне заблокированного «нормандского формата» официальному Киеву необходимо выбирать: или политические уступки и возвращение к столу переговоров, или выход из Минска, к которому готова Москва. Снова тупик.

Выбирают первый вариант. Отсюда и направленное Кравчуком в парламент прошение пересмотреть принятое ВРУ постановление о проведении местных выборов.

И уже говорится, что, быть может, встреча в формате советников глав государств «четвёрки» будет разморожена к концу августа. Я не беру во внимание слитый в СМИ так называемый проект решений, которые якобы должны быть приняты на следующей встрече представителями лидеров нормандской четверки. Подлинность, достоверность здесь не известны. Речь о другом – о глупости в подходах.

Это же алогично: отказываться от постановления или даже рассматривать этот вопрос, когда твой оппонент выбирает столь незначительную уступку – размораживает стратегически бесперспективные переговоры. Необходимо же сразу понимать, что Дмитрий Козак на этом не остановится: после того, как уберут постановление, мы услышим другие требования. А даже если встреча советников и состоится, то с чем мы оттуда выйдем? Вряд ли с каким-то более-менее адекватным для нас пакетом решений.

Думаю, что стратегия Кремля состоит в другом: сделать так, чтобы вообще отложить местные выборы и провести их вместе с досрочными парламентскими. Но здесь должны быть две важные составляющие. Первая – низкий рейтинг Зеленского и его партии (что очень возможно), второе – отсутствие нормальных вариантов для слуг относительно коалиции.

Фото: kremlin.ru Володимир Путін та Дмитро Козак

Полагаю, Москва будет толкать команду Зеленского на союз – гласный или негласный – с ОПЗЖ. Однако это должно быть сделано так, чтобы золотая парламентская карта была в руках последней. А в случае проведения выборов на оккупированной территории Донбасса это вполне реальный сценарий.

И здесь не важно: пойдёт украинская сторона на то, чтобы отменить постановление ВР о местных выборах или нет. Важно, что при любых раскладах рейтинги «слуг» упадут. Важно, что Офис президента постепенно будут загонять в тупиковое положение. А дальше нужно будет ждать только одного: огромного числа манипуляций и полной дестабилизации ситуации. Не забывайте, что на фоне протестов в Беларуси и турбулентности на Западе на нашу страну мало кто будет обращать внимание.

Вообще перед тем, как садиться играть в сложную игру, в шахматы, нужно выучить правила. И самое главное из них звучит так: не стоит садиться играть с мастером, если не знаешь, что тебе делать с фигурами, стоящими на доске.