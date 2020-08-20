​В уряді Німеччини заговорили про необхідність відставки Лукашенка

При цьому в німецькому уряді заперечили створення нових сфер впливу.

Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що перший президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність і має піти у відставку.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Funke Mediengruppe.

"Нинішній правитель Лукашенко втратив усіляку легітимність і повинен піти у відставку. Ми повинні активно підтримувати процес самостійного звільнення громадян Білорусі. При цьому не йдеться про створення нових сфер впливу", - сказав Шольц.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в Білорусі тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Три людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країна не визнає результатів президентських виборів у Республіці Білорусь. З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

Канада також не визнає офіційних результатів президентських виборів і закликає Білорусь провести нові.

16 серпня на марш "За свободу" в Мінську зібралися десятки тисяч людей з вимогою відставки Лукашенка. Того ж дня він удруге за два дні зідзвонився з президентом РФ Путіним. У Кремлі ще раз підтвердили, що готові "сприяти у вирішенні проблем".

18 серпня Лукашенко втретє за чотири дні зателефонував Путіну.

19 серпня Лукашенко доручив попередити Зеленського та інших президентів Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень".

19 серпня голови держав і урядів країн Європейського Союзу заявили про невизнання офіційних результатів виборів президента Білорусі.