Слідчий комітет Білорусі назвав свою версію обставин загибелі мітингувальника у Бресті

За офіційною версією чоловік нібито напав на правоохоронців і намагався заволодіти зброєю одного з них.

Слідчий комітет Білорусі назвав свою версію обставин смертельного поранення чоловіка, яке відбулося в Бресті 11 серпня.

Про це повідомляє TUT.by.

У пресслужбі СК заявили, що чоловік нібито напав на правоохоронців і намагався заволодіти зброєю одного з них.

Як стверджують слідчі, 11 серпня в Бресті двоє чоловіків "напали на осіб, які виконували завдання з охорони громадського порядку під час проведення несанкціонованого масового заходу". Чоловіки нібито били силовиків металевою трубою, "а також зробили спробу заволодіти вогнепальною зброєю, що підтверджується наявними у слідства матеріалами".

"Один з них (правоохоронців, - ред.), сприймаючи дії підозрюваних як реальну загрозу життю і здоров'ю та припиняючи спроби заволодіти табельною зброєю, застосував щодо нападника зброю, вистріливши в напрямку плеча. Однак, з огляду на що чоловік активно пручався, ненавмисно поранив його в область голови", - повідомляє Слідчий комітет.

Нагадаємо, сьогодні у військовому госпіталі столиці Білорусі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов. Він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів.

9-11 серпня у "швидку" і лікарні Бреста звернулися близько 100 осіб із забоями м'яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітини, живота. Госпіталізували 23 людей, декому знадобилися операції.

Також у МВС Білорусі повідомили про смерть ще одного протестувальника. За даними відомства, на 19-річного хлопця, який перебував на проїжджій частині Партизанського проспекту в Мінську, наїхав автомобіль. Раніше повідомляли про двох загиблих під час протестів - мінчанина Олександра Тарайковського та мешканця Гомеля Олександра Вихора. Щодо Тарайковського у МВС заявили, що чоловік загинув, намагаючись кинути у силовиків вибузівку. Видання Associated Press пізніше опублікувало знімок моменту загибелі чоловіка, який спростовує офіційну версію трагедії. На фото видно, що у протестувальника в руках не було сторонніх предметів, а поранення він отримав - у груди.

Також стало відомо, що члена виборчкому, який відмовився підписувати протокол виборів, знайшли мертвим. 29-річний Костянтин Шишмаков був директором Вовковиського військово-історичного музею імені Багратіона. Він зник 15 серпня.