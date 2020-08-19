Євросоюз виділив Білорусі €53 мільйони допомоги

2 млн євро будуть спрямовані на підтримку жертвам репресій, 1 мільйон євро - на допомогу незалежним медіа та організаціям громадянського суспільства.

Керівники держав та урядів країн Європейського Союзу, які провели в середу відеоконференцію для обговорення ситуації в Білорусі, узгодили виділення на підтримку країни 53 млн євро.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Укрінформ".

Із зазначеної суми 2 млн євро будуть спрямовані на підтримку жертвам репресій, 1 мільйон євро - на допомогу незалежним медіа та організаціям громадянського суспільства.

Головна частина цієї суми буде спрямована на боротьбу із пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими перший президент Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 7 тис. осіб. Сотні було поранено, троє загинуло. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих.

Сьогодні, у день засідання Ради ЄС, Лукашенко провів нараду, на якій доручив попередити президентів країн Європи про відповідальність за "розпалювання заворушень". Він наголосив, що "фінансування заворушень - це і є розпалювання".