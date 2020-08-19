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Китай виступив проти зовнішнього втручання у справи Білорусі

"Ми не хочемо, щоб ситуація в Білорусі викликала хаос".

Китай виступив проти зовнішнього втручання у справи Білорусі
Фото: EPA/UPG

Влада Китайської Народної Республіки проти втручання зовнішніх сил у ситуацію в Білорусі.

Про це в середу на пресконференції заявив офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, передає китайське видання BJD.

"Китай і Білорусь є всебічними стратегічними партнерами, що мають взаємну довіру та всеохопну співпрацю. Ми завжди поважали вибір білоруським народом шляху розвитку, що виходить з національних умов та зусиль щодо захисту національної незалежності, суверенітету, безпеки та розвитку", - сказав він.

Чжао Ліцзянь зазначив, що останнім часом Китай помітив "деякі складні фактори внутрішньої ситуації в Білорусі".

"Як добрий друг і хороший партнер, ми не хочемо, щоб ситуація в Білорусі викликала хаос, сприяла поділу і потрясінням, які створюються зовнішніми силами в білоруському суспільстві", - додав представник МЗС Китаю.

Нагадаємо, що президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін першим надіслав послання президенту Білорусі Олександру Лукашенку, вітаючи його з перемогою на президентських виборах.

Сьогодні опонентка Лукашенка на виборах Світлана Тихановська закликала Європу не визнавати виборів у Білорусі.

Раніше визнати Лукашенка переможцем виборів відмовилися Британія, Канада, Литва та інші країни.

З аналогічною заявою виступили депутати Європарламенту і назвали Лукашенка персоною нон ґрата.

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