Демократи офіційно затвердили Байдена кандидатом в президенти США

Демократична партія США офіційно висунула Джо Байдена кандидатом на виборах президента 2020 року.

Таке рішення було ухвалене у вівторок, 18 серпня, на загальнонаціональному з’їзді в Мілуокі (штат Вісконсін). Голосування відбувалося у віртуальному форматі через пандемію, передає Reuters.

Представники делегацій американських штатів по черзі оголошували, за кого їх делегати віддають свої голоси - Байдена чи сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, який був основним суперником Байдена у внутрішньопартійній боротьбі, але в квітні вийшов з гонки.

Загалом Байден отримав понад 3550 голосів, Сандерс - понад 1150.

Останніми виступили представники Делавера, де Байден прожив більшу частину життя. Після цього Байден з’явився у прямому ефірі разом із своєю дружиною Джилл, щоб подякувати партії за висунення ним кандидатури через три десятиліття після першого невдалого балотування в Білий дім.

Офіційно про те, хто став кандидатом в президенти, буде оголошено в четвер, коли Байден прийме пропозицію балотуватися на пост глави держави.

У США під час виборів президента обирають голову держави разом із віцепрезидентом. Байден на цій посаді бачить сенаторку-демократку від штату Каліфорнія афроамерикансько-південноазійського походження Камалу Гарріс.

Джозефу Байдену 77 років. Перш ніж стати віце-президентом в адміністрації президента Барака Обами, він 36 років був сенатором. У виборах президента Байден бере участь третій раз.

Вибори президента США мають відбутися 3 листопада 2020 року. Головними суперниками стануть Байден і діючий президент США Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.