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У Сирії під час підриву автоколони загинув російський генерал-майор

На узбіччі за напрямком руху автомобілів спрацював саморобний вибуховий пристрій.

У Сирії під час підриву автоколони загинув російський генерал-майор
Фото: https://www.interfax.ru/

У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув військовий радник.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

Як зазначає видання, у військовому відомстві уточнили, що троє російських військовослужбовців отримали поранення під час вибуху.

"Під час евакуації і надання медичної допомоги від отриманих важких поранень загинув російський старший військовий радник у званні генерал-майор", - заявили в Міноборони РФ.

Інцидент стався, коли російська автоколона поверталася після проведення гуманітарної акції за 15 км від міста Дейр ез-Зор, на узбіччі за напрямком руху автомобілів спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Годжес у липні зазначав, що Україна, Сирія, Лівія – це один театр бойових дій. За його словами, агресія РФ у Лівії стала можливою лише завдяки захопленню Криму Росією у 2014 році.

У лютому 2020 року два фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" із крилатими ракетами "Калібр-НК" вирушили з Севастополя до Сирії. Раніше ці фрегати неодноразово брали участь у російській операції підтримки сирійського президента Башара Асада.

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