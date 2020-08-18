У Білорусі члена виборчкому, який відмовився підписувати протокол виборів, знайшли мертвим

Директора Вовковиського військово-історичного музею імені Багратіона Костянтина Шишмакова знайшли мертвим. Шишмаков був одним із двох членів комісії на виборчій дільниці у Вовковиську, який відмовився підписувати протокол виборів.

Тіло 29-річного чоловіка рятувальники знайшли в річці Німан, повідомляє TUT.BY.

За інформацією видання, смерть Костянтина не носить кримінального характеру. Обставини його загибелі схожі на суїцид.

Наступного тижня після виборів, що відбулись 9 серпня, Шишмаков був у відпустці, а 15 серпня пішов на роботу.

Наприкінці того ж дня він зателефонував дружині, щоб сказати: "Я більше не збираюся тут працювати, я йду додому". Після того 29-річний чоловік зник.

Сьогодні МВС Білорусі повідомило про смерть третього протестувальника. За даними відомства, на 19-річного хлопця, який перебував на проїжджій частині Партизанського проспекту в Мінську, наїхав автомобіль.

Раніше повідомлялося про двох загиблих під час протестів - мінчанина Олександра Тарайковського та мешканця Гомеля Олександра Вихора.

За даними білоруських правозахисників, на протестах, котрі тривають у країні з 9 серпня, загинули щонайменше п’ятеро людей, ще семеро протестувальників перебувають у критичному стані.

Близько 70 осіб, котрі брали участь у протестах, вважаються зниклими без вісти.