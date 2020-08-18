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У Мінськ прибув літак ФСБ Росії, - ЗМІ

Імовірно, це літак, який призначений для виїзних візитів перших осіб РФ.

У Мінськ прибув літак ФСБ Росії, - ЗМІ
Фото: belnovosti.by

У вівторок ввечері, 18 серпня, близько 20:00 в Мінську приземлився літак, який належить Федеральній службі безпеки Росії. 

Про це повідомляє білоруський телеграм-ресурс Nexta Live.

Передбачається, що цей літак призначений для виконання певних функцій під час візитів перших осіб РФ.

"Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. 

Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови з Володимиром Путіним домовився з ним, що Росія "за першим запитом" надасть Білорусі "всесторонню допомогу із забезпечення безпеки у випадку зовнішніх військових загроз".

"Коли йдеться про військову складову, у нас є договір із Російською Федерацією в межах Союзної держави та Організації Договору про колективну безпеку", - сказав Лукашенко. 

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