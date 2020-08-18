Журналістка Яніна Соколова отримала і оприлюднила на своєму Youtube-каналі записи розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії минулого тижня.

У записі чутно, як "вагнерівці" розповідають, хто ними керує і в яких країнах вони діють.

Так, бойовик Денис Харитонов розповідає, що з 2014 року він воював у складі батальйону "Степ" в Україні, керував групою ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс, - ред.). Харитонов стверджує, що збив біля селища Маринівка вертоліт і два штурмовики СУ-25.

За словами Харитонова, він брав участь у "звільненні луганського аеропорту", а навчався стріляти з ПЗРК в Росії у місті Новочеркаськ.

Харитонов розповів, що служив у російській армії у 1999-2001 роках, має дві державні нагороди РФ - за взяття Пальміри і за "вертушки в Луганську". Нагороду за збиті літаки йому вручав у Москві помічник президента Росії Владислав Сурков.

Інформацію про те, що Харитонов збив український вертоліт і два штурмовики, підтвердив інший "вагнерівець" - Сергій Щербаков. Він стверджує, що воював разом з Харитоновим в Україні в 2014 році.

Ще один бойовик ПВК Вагнера Олександр Сидоров розповів, що потрапив він на Донбас у складі російського підрозділу "Амур". Воював в 2014 і 2015 роках "у ЛНР", а в 2016 році - біля населеного пункту Пєски у Донецькій області. Під час боїв за Луганський аеропорт працював водієм.

У відео також наводяться документи інших бойовиків, які воювали в Україні, зокрема Сергія Анохіна, Дмитра Жмуріна, Тахіра Бахтигараєва.

Учора з‘явилася інформація про те, що спецоперація СБУ із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, зірвалася нібито після наради в Офісі президента.

Про зрив операції повідомив агент НАБУЄвген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська. Спецслужба завербувала найманців, запропонувавши їм "роботу" від імені російської ПВК МАР з охорони нафтових вишок у Венесуелі.

Усього було завербовано 33 людини: 28 із них були терористами, п'ятеро - "випадкові люди", при цьому дев'ятеро мали українське громадянство. Під час вербування, демонструючи свій рівень кваліфікації потенційному роботодавцю, вони дали під запис свідчення про злочини на території Україн.

За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ - Стамбул. Під час перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки агент СБУ, який мав бути на борту, повинен був зімітувати серцевий напад. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би "вагнерівців".

Поінформовані джерела LB.ua повідомили, що на борту літака з бойовиками повинні були летіти два агенти. Один із них - чоловік із "серцевим нападом", другий - лікар. Перший мав вдати погіршення самопочуття, другий - забезпечити легенду про необхідність термінової посадки в Києві для надання першому медичної допомоги.

24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді були присутні призидент Володимир Зеленський, голова Офісу Андрія Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко.

Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію, посилаючись на те, що операція могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Президент Зеленський наказав перенести операцію на 30 липня.

Однак напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу. За два дні Офіс генпрокурора України направив до Білорусі прохання про екстрадиційний арешт затриманих. Відповідь Україна не отримала.

3 серпня на нараді у президента Бурба нібито вимагав повести перевірку всіх, кому було відомо про операцію, на поліграфі. Розслідування провалу не було розпочато. 5 серпня президент Зеленський звільнив Василя Бурбу і призначив нового начальника ГУР.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що затримані раніше на території Республіки Білорусь російські громадяни, які входять до складу ПВК "Вагнер", повернулися в Росію. Їх передали за клопотанням генерального прокурора Російської Федерації.