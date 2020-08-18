Уряди України та Ізраїлю закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана

Учора мер Умані почав протест на Банковій з вимогою заборонити хасидам цього року паломництво.

Уряди України й Ізраїлю ухвалили спільну заяву щодо паломництва хасидів до м. Умань Черкаської області з нагоди святкування Рош га-Шана.

Документ оприлюднила пресслужба Кабінету Міністрів.

"З ініціативи президента України Володимира Зеленського Рош га-Шана набув в Україні статусу національного свята. Водночас цього року епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі, як і в усьому світі, на жаль, не дає змогу традиційно відзначити це свято. Керуючись рекомендаціями та застереженнями міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо всіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію", - йдеться у спільній українсько-ізраїльській урядовій заяві.

Водночас для тих, хто все-таки вирішить відвідати Умань, в урядах наголошують, що карантин в Україні поширюється на всі публічні заходи й повинен суворо дотримуватися.

"Сподіваємося на розуміння та щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шана та інші свята без будь-яких обмежень", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, 15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

17 серпня глава МВС України Арсен Аваков заявив, що уряд підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями Умані на свято Рош га-Шана цього року.

18 серпня мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.