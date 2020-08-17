Уряд обмежить допуск хасидів до Умані на свято Рош га-Шана, - Аваков

Уряд підтримав рішення, ініційоване Міністерством внутрішніх справ, про обмеження відвідин іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков.

За його словами, обмеження були підтримані Кабінетом Міністрів і Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Аваков зазначив, що щороку до Умані приїздять 30 - 50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують і проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює ризики розповсюдження вірусу не лише для його учасників, а й для місцевого населення.

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участю іноземців", - зазначив Аваков.

Голова МВС додав, що аналогічних домовленостей було досягнено з представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення хресної ходи через пандемію.

"Тому сподіваємося на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти", - сказав Аваков, зазначивши, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення карантинних обмежень в Умані.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Минулоріч у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

На початку серпня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало українську владу заборонити візит паломників-хасидів в Умань цього року, оскільки присутність 30 тисяч осіб на невеликій території може призвести до хвилі інфікування. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також пообіцяв вивчити це питання.