На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
​Associated Press опублікувало фото моменту загибелі протестувальника в Мінську, знімок спростовує версію силовиків
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
На провладний мітинг у Мінську приїхав Лукашенко (оновлено)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
У Білорусі пройшов історичний марш "За свободу" (онлайн-трансляція)
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
В Індійському океані розколовся японський танкер, що перевозив нафту
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
МЗС зробило офіційну заяву щодо президентських виборів у Білорусі
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
Лукашенко: "Ви хочете реформ? Скажіть - яких, завтра почну"
ГоловнаПолітика

Уряд обмежить допуск хасидів до Умані на свято Рош га-Шана, - Аваков

Щороку до міста приїздять 30 - 50 тисяч хасидів з різних країн.

Уряд обмежить допуск хасидів до Умані на свято Рош га-Шана, - Аваков
Фото: konkurent.ua

Уряд підтримав рішення, ініційоване Міністерством внутрішніх справ, про обмеження відвідин іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков.

За його словами, обмеження були підтримані Кабінетом Міністрів і Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Аваков зазначив, що щороку до Умані приїздять 30 - 50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують і проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює ризики розповсюдження вірусу не лише для його учасників, а й для місцевого населення.

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участю іноземців", - зазначив Аваков.

Голова МВС додав, що аналогічних домовленостей було досягнено з представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення хресної ходи через пандемію.

"Тому сподіваємося на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти", - сказав Аваков, зазначивши, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення карантинних обмежень в Умані.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Минулоріч у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Мер закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

На початку серпня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало українську владу заборонити візит паломників-хасидів в Умань цього року, оскільки присутність 30 тисяч осіб на невеликій території може призвести до хвилі інфікування. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також пообіцяв вивчити це питання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також