Україна припинила ще одну угоду з Росією

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про припинення угоди між урядами України та Росії про взаємне заснування торгових представництв.

Про це повідомила перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова, інформує пресслужба відомства.

"Сьогодні на позачерговому засіданні КМУ було прийнято рішення щодо припинення угоди між урядом України та урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року", - заявила Джапарова.

Вона зауважила, що через агресію РФ щодо України ця угода "втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України".

Нагадаємо, 12 серпня Кабінет Міністрів ухвалив низку урядових рішень щодо виходу України зі структур Співдружності Незалежних Держав (СНД).