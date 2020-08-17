Кабмін виділив 8,4 млн гривень на гуманітарну допомогу Лівану

Закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу мають забезпечити МВС і Нацгвардія.

Кабінет Міністрів виділив 8,4 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Лівану.

Відповідний проєкт розпорядження уряд ухвалив 17 серпня на позачерговому засіданні, інформує пресслужба Кабміну.

"На виконання указу президента України від 14 серпня 2020 року уряд розпорядився виділити з резервного фонду Державного бюджету 8,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для надання гуманітарної допомоги постраждалому від вибуху населенню в м. Бейруті", - йдеться в повідомленні.

МВС спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій і Національною гвардією мають забезпечити закупівлю, відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення та пшеничного борошна.

Нагадаємо, 4 серпня в районі морського порту в столиці Лівану Бейруті сталися потужні вибухи з подальшим горінням, унаслідок чого загинуло 220 осіб (зокрема громадянин України), 110 осіб вважаються зниклими безвісти. Понад 6 тис. осіб постраждало, близько 300 тис. осіб залишилося без помешкання.

Вибуховою хвилею в радіусі 10 км зруйновано та пошкоджено понад 80 тис. будівель, 12 медичних центрів, три шпиталі, продовольчі склади, будинки й автомобілі.

14 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про виділення гуманітарної допомоги Лівану.