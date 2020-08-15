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Данілов: повернення "вагнерівців" Росії негативно позначиться на відносинах з Білоруссю

28 із 33 затриманих підозрюють у терористичній діяльності на території України. 

Данілов: повернення "вагнерівців" Росії негативно позначиться на відносинах з Білоруссю
Фото: facebook.com/rnbou

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повернення бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі. Про це йдеться у повідомленні РНБО на сторінці у фейсбук.

"На жаль, влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є не дружнім кроком по відношенню до України", – прокоментував Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців "Вагнер" у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації. 

Офіс генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 осіб, серед яких дев’ять громадян України, затриманих 29 липня у Мінську. 

Їм було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

В РНБО вважають, що "закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо «вагнерівців»".

"Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягувати всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не переховувалися", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, увечері 14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився у Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство. 

В РФ вважають, що передача відбулася "у суворій відповідності до норм міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь", а також "у тісній взаємодії органів прокуратури" двох країн.

29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.

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