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Офіс президента відреагував на рішення Лукашенка передати "вагнерівців" Росії

Україна очікувала юридично більш коректного рішення.

Офіс президента відреагував на рішення Лукашенка передати "вагнерівців" Росії
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офісі президента заявили, що з прикрістю сприйняли рішення Білорусі відправити бойовиків ПВК "Вагнер" у Російську Федерацію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Україна з прикрістю сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до приватної військової компанії "Вагнера".

Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала юридично більш коректного й зваженого рішення", - йдеться в заяві пресслужби.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що, відповідно до клопотання генерального прокурора Російської Федерації, в порядку, передбаченому Мінською конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, 32 громадян РФ, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і в цей час перебувають на території Росії.

11 серпня Офіс генпрокурора направив до Генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які були затримані 29 липня. Усім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

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