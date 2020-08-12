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Офіс генпрокурора направив у прокуратуру Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців"

Усі вони підозрюються в участі в терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Офіс генпрокурора направив у прокуратуру Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців"
Фото: 5.ua

Офіс генпрокурора направив до Генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які були затримані 29 липня.

Звернення було надіслано 11 серпня, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зазначені особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької і Луганської областей у складі "ДНР" і "ЛНР".

Питання видачі запитуваних осіб вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.

31 липня в ОГП повідомили, що поінформували компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на сході України.

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