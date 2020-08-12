МЗС Білорусі вважає "абсолютно неприйнятними" заяви про санкції і критику дій білоруської влади

МЗС Білорусі відреагувало на критику іноземних партнерів з приводу застосування сили проти мирних протестувальників, які не визнають Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів через непрозорий виборчий процес.

Заяву оприлюднено на сайті МЗС Білорусі, повідомляє "Еспресо".

Офіційний Мінськ назвав "абсолютно неприйнятними" заяви з критикою дій білоруської влади.

"Абсолютно неприйнятно те, як швидко низка європейських чиновників зробили найважливіші для нашої країни політичні заяви, навіть без спроби об'єктивно розібратися і реально оцінити ситуацію. Окремі гучні висновки на найвищому та високому рівнях засновані на односторонній інформації та відвертій неправді", - заявили в МЗС Білорусі.

Також білоруська влада заявила про "зовнішнє втручання".

"Ще до виборчої кампанії ми зверталися по сприяння наших партнерів, кажучи про факти прямого зовнішнього втручання. Ми неодноразово пропонували вам, які критикують нас сьогодні, разом розібратися в тому, що відбувається. Але замість цього на другий день уже звучать заклики до санкцій", - йдеться в заяві.

Водночас офіційний Мінськ заявляє про готовність до "конструктивного та об'єктивного" діалогу з міжнародними партнерами.

"Готові до конструктивного, а головне - об'єктивного діалогу по цій темі з усіма закордонними партнерами. Готові представити конкретні неспростовні факти, що розкривають підґрунтя нинішніх подій, у тому числі і про втручання з-за кордону. Закликаємо всіх зарубіжних партнерів до зваженого аналізу, урахування всіх позицій", - додали в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі. Про це заявив у вівторок президент Литви Гітанас Науседа.

Він обговорив цю ідею з головою Європейської ради Шарлем Мішелем телефоном, а також розглянули можливості провести зустріч ЄС на рівні лідерів або міністрів щодо ситуації в Білорусі.

Раніше президент Литви заявляв, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції.

"Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які затримані, або їх доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці. Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі", - сказав Науседа.