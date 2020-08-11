У Білорусі силовики почали вилучати автомобілі, які використовують для блокування вулиць

С лідчий комітет Білорусі вирішив вилучати автомобілі, що їх використовують демонстранти під час протестів для блокування руху на дорогах, пише державне агентство БелТА з посиланням на відомство.

"Автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і служать засобом для встановлення фактичних обставин у кримінальній справі, у зв’язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами", - йдеться в повідомленні комітету.

У Слідчому комітеті заявили, що створення перешкод, встановлення барикад, постів або блокування заборонені законом.

Раніше влада почала демонтувати лавочки, урни і тумби біля станції метро "Кам’яна Гірка" в Мінську. Під час протестів люди намагалися побудувати з них барикади, щоб блокувати рух.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів, близько 19:00 громадяни почали виходити на вулиці.

У країні другий день тривають акції протесту і сутички їх учасників із співробітниками правоохоронних структур після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основна суперниця Тихановська - 10,9%.

У країні майже не працює інтернет, є перебої з доступом до ЗМІ, крім державних.

У столиці Білорусі та в інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Силовики проти них використовували світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.