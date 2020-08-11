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Соратники Тихановської повідомили, що вона спілкувалася із силовиками у ЦВК Білорусі

Колесникова не виключає, що заява Тихановської із закликом не виходити на протести була записана під тиском.

Соратники Тихановської повідомили, що вона спілкувалася із силовиками у ЦВК Білорусі

Соратниця опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марія Колесникова повідомила, що напередодні Тихановська протягом трьох годин спілкувалася в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної з двома високопоставленими співробітниками силових структур.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Тихановська три години спілкувалася в кабінеті Єрмошиної з двома високопоставленими силовиками", - сказала Колесникова журналістам.

Вона додала, що не виключає того, що "заява Тихановської із закликом не виходити на протести була записана під тиском силовиків". При цьому Колесникова зазначила, що їй не відомо про прямі погрози.

Колесникова додала, що підтримує вибір Тихановської, але сама залишається в Мінську.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено два відеозвернення Тихановської. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Акції протесту і сутички їх учасників із співробітниками правоохоронних структур у Білорусі тривають другу ніч поспіль після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основний суперник Тихановська - 10,9%.

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