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Трамп перервав брифінг через стрілянину біля Білого дому

Агент секретної служби вистрілив у озброєну людину.

Трамп перервав брифінг через стрілянину біля Білого дому

У понеділок, 10 серпня, пресбрифінг президента США Дональда Трампа в Білому домі у Вашингтоні був раптово перерваний, і президент залишив кімнату.

Через кілька хвилин Трамп повернувся і заявив про те, що неподалік від Білого дому була стрілянина, передає Радіо Свобода.

Інцидент стався за квартал від Білого дому. Як розповідають журналісти, які були присутні на брифінгу, через кілька хвилин після початку виступу президента вони почули постріли.

До президента підійшов співробітник секретної служби, який повідомив про стрілянину неподалік від Білого дому. Президент залишив кімнату для брифінгів і пішов до Овального кабінету. Незабаром він повернувся і продовжив пресконференцію. На запитання, чи змусив його цей епізод понервувати, президент відповів: "Я виглядаю стривоженим?"

Трамп повідомив, що "судячи з усього", агент секретної служби вистрілив у озброєну людину.

Згодом Секретна служба США опублікувала деталі інциденту зі стріляниною біля Білого дому.

У заяві служби йдеться, що підозрюваний підійшов до офіцера Секретної служби і заявив, що у нього є зброя.

"Потім підозрюваний повернувся, агресивно побіг в сторону офіцера і зробив рух, щоб витягнути якийсь предмет з одягу", - зазначається в повідомленні.

Потім чоловік встав в стійку стрілка, "як ніби збирався вистрілити зі зброї". Після цього офіцер Секретної служби здійснив постріл в торс підозрюваного.

Офіцери надали пораненому першу допомогу, після чого він був доставлений в лікарню.

У повідомленні наголошується, що на територію Білого дому сторонні не проникали і нікому з його співробітників нічого не загрожувало.

Секретна служба проведе внутрішнє розслідування дій свого офіцера.

Агентство Associated Press з посиланням на свої джерела повідомляє, що неназваний підозрюваний перебуває у критичному стані. Слідчі намагаються з’ясувати мотиви його дій. Зокрема з’ясовують, чи не страждає він на психічні розлади.

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