У Словаччині заявили про видворення трьох російських дипломатів

Росія пообіцяла, що відповідь "традиційно буде дзеркальною".

Троє російських дипломатів мають покинути Словацьку Республіку.

Про це заявив керівник відділу преси міністерства закордонних справ і європейських справ Словаччини Юрай Томага, передає Радіо Свобода.

"Ми не можемо назвати прізвища працівників російської дипломатичної місії, водночас підтверджуємо, що було ухвалене рішення щодо видворення трьох працівників представницького відомства Російської Федерації у Словаччині", – зазначив Томага.

За його словами, було виявлено зловживання візами, виданими словацьким консульством у Санкт-Петербурзі, наслідком чого став "серйозний карний злочин" на території Словаччини.

За інформацією словацьких служб безпеки, діяльність трьох російських дипломатів суперечила Віденським домовленостям про дипломатичні відносини.

Як повідомляють словацькі ЗМІ, російські дипломати мають залишити Словаччину до кінця цього тижня.

Водночас словацьке дипломатичне відомство наголосило, що й надалі "зацікавлене в розвитку двосторонніх відносин з Росією", однак ця співпраця "має відповідати Віденським домовленостям про дипломатичні відносини".

Посольство Росії у Братиславі наразі не коментувало рішення міністерства закордонних справ і європейських справ Словаччини про видворення трьох російських дипломатів.

При цьому, як повідомляє агентство ТАСС, відповідь Росії "традиційно буде дзеркальною".