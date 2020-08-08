У Росії від COVID-19 померли два високопоставлені ієрархи РПЦ

Митрополиту Ісідор та архімандриту Герману було по 79 років.

У Росії від коронавірусної інфекції COVID-19 померли два високопоставлені архієреї Російської православної церкви - митрополит Ісідор (Кириченко) та архімандрит Герман (Чесноков).

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Голова Вищого загальноцерковного суду Російської православної церкви митрополит Ісідор (Кириченко) помер у віці 79 років.

Ісидор 33 роки був головним архієреєм Кубані. Він вступив до Ленінградської духовної академії після закінчення школи в 1959 році, а в 1967 році був пострижений у чернецтво митрополитом Никодимом (Ротовим), впливовим єпископом РПЦ, наставником чинного предстоятеля церкви патріарха Кирила (Гундяєва). За радянських часів обіймав посаду єпископа Архангельського і Холмогорського.

Найвідоміший екзорцист РПЦ архімандрит Герман (Чесноков) служив у найбільшому монастирі РПЦ, Троїце-Сергієвій лаврі. Йому також було 79 років.

Герман перебував у тяжкому стані вже в травні, був підключений до апарату штучної вентиляції легень. За період пандемії в лаврі померли від коронавірусної інфекції п'ять архімандритів, три ігумени, ієромонах і два ієродиякони.

Архімандрит Герман був відомий у православному світі як єдиний офіційний екзорцист РПЦ. Він регулярно проводив обряд вичитки, тобто "вигнання бісів". До священника регулярно приїздили православні з усього світу, він робив ці дії з дозволу церковної влади, на це його благословив ще позаминулий предстоятель РПЦ патріарх Пімен.

Нагадаємо, у квітні від коронавірусу помер 54-річний архієрей Російської православної церкви, єпископ Желєзногорський і Льговский Веніамін.

За даними американського інституту Гопкінса, від початку пандемії у РФ коронавірусом заразилися понад 880 тисяч осіб, майже 15 тисяч із них померли від ковіду-2019.